تعرفي على فوائد "خل التفاح" لزيادة لمعان الشعر

بالتأكيد أنت سمعتي من قبل عن فوائد خل التفاح لزيادة لمعان الشعر وهذا بالفعل صحيح، ليس ذلك فحسب، بل هناك فوائد أخرى عديدة يمكنك أن تستغليها من هذا المنتج الذي سيقضي على الكثير من مشاكل الشعر.





فوائد خل التفاح للشعر

يحافظ خل التفاح على درجة حموضة فروة الرأس ويقلل من إصابتها ببعض أنواع البكتيريا. غير أن خل التفاح يعمل كبلسم للشعر المتشابك والخشن فيزيد من نعومته.





تنظيف الشعر

إذا كنتِ من صحبات الشعر الدهني الذي يفرز الكثير من الزيوت، يمكن أن تستخدمي خل التفاح لتخففي من هذه الإفرازات التي قد تزعجك أحياناً، وذلك من خلال تمرير قطعة قطن على فروة رأسك. اتركي الخل لمدة عشر دقائق قبل أن تغسليه. هذه الطريقة ستقلل من ظهور القشرة وتزيل الدهون الزائدة ورواسب الشامبو.





تفتيح الشعر

هناك العديد من الفتيات اللواتي يطمحن إلى تفتيح لون شعرهن دون أن يعرضنه للمواد الكيماوية القاسية، وأصبح بإمكانهن فعل ذلك باستخدام خل التفاح. يجب أن يضفن القليل من الخل إلى الشامبو واستخدامه بانتظام.





لمعان الشعر

استخدام الخل في أي خلطة للشعر سيزيد من لمعانه لكن لتحصلي على نتيجة أوضح، جربي هذه الطريقة. فقط قومي بمزج كميات متساوية من الخل والمياه وضعيها على شعرك بعد أن تنتهي من غسله بالشامبو والبلسم. اتباع هذه الطريقة بانتظام ستلاحظين لمعان شعرك.