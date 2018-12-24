فيلم "فيرس" يودع أبطاله تمهيدًا لعرضه

أيام ويودع فيلم "فيرس" أبطاله، حيث انتهى المخرج اسامة عمر من تصوير ما يقرب من 90% من أحداثه حيث يتبقى يومين وينتهي من تصوير الفيلم نهائيا ليدخل بعدها في مراحل المونتاج والمكساج والجرافيك.





الفيلم تأليف أسامة عمر، وانتاج شركةرايز وفرام، وبطولة وفاء صادق وريم البارودي ومها ابو عوف وشريف السلاموني ونهير امين ومحمود جمعة وسوما ومارتينا عازل وتامر القاضي وياسمين رحمي وجمانة فؤاد.





وقد تم تصوير الفيلم بأحدث كاميرا في العالم بطريقه 4k وقد تم عمل الجرافيك بأحدث النظم العالمية.