استقالة المدير الفني لمركز شباب تلا





أعلن أشرف السيد المدير الفني لفريق مركز شباب تلا، إستقالتة من تدريب الفريق المنوفي الذي يشارك بدوري الممتاز "ب" قبل أيام قليلة من مواجهة المنصورة في إنطلاق منافسات الدور الثاني.





وكان تلا قد خسر مؤخراً من فريق دمنهور بهدفين مقابل هدف، ويحتل فريق تلا المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.





وكان السيد قد تولى القيادة الفنية للفريق التلاوي، خلفاً لمحمد اسماعيل المدير الفني السابق.



