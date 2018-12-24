رجل يطلق النار على مطعم فى بروكسل ويلوذ بالفرار
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 03:08 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قالت الشرطة فى بلجيكا إن رجلا أطلق ثلاثة
أعيرة نارية على واجهة مطعم فى وسط بروكسل صباح اليوم الاثنين قبل أن يلوذ بالفرار.
ولم يصب أى شخص بأذى فى الواقعة التى حدثت
في حدود الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى (0900 بتوقيت جرينتش) فى شارع تجارى
شهير فى العاصمة البلجيكية. وقال شاهد إن الرجل كان يحمل بندقية من طراز كلاشنيكوف.
وقالت الشرطة إن الدافع لم يتضح بعد لكن
متحدثة باسم مكتب الادعاء قالت إن لا يعُتقد أن الواقعة هجوم إرهابى.
المزيد عن: وسط بروكسل مطعم بلجيكا بروكسل إطلاق النار
Advertisements