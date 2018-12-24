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رجل يطلق النار على مطعم فى بروكسل ويلوذ بالفرار

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 03:08 م
رجل يطلق النار على مطعم فى بروكسل ويلوذ بالفرار
الشرطة البلجيكية
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وكالات
 
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قالت الشرطة فى بلجيكا إن رجلا أطلق ثلاثة أعيرة نارية على واجهة مطعم فى وسط بروكسل صباح اليوم الاثنين قبل أن يلوذ بالفرار.

 

ولم يصب أى شخص بأذى فى الواقعة التى حدثت في حدود الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى (0900 بتوقيت جرينتش) فى شارع تجارى شهير فى العاصمة البلجيكية. وقال شاهد إن الرجل كان يحمل بندقية من طراز كلاشنيكوف.

 

وقالت الشرطة إن الدافع لم يتضح بعد لكن متحدثة باسم مكتب الادعاء قالت إن لا يعُتقد أن الواقعة هجوم إرهابى.

 

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