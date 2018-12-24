طلعت يوسف يرفض كبار الدوري في المقاصة ويتمسك بأنطوي

رفض طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، فكرة التعاقد مع لاعبين كبار السن خلال الفترة المقبلة.

وطالب يوسف، إدارة ناديه برئاسة العميد محمد عبدالسلام، ضرورة التعاقد مع لاعبين سوبر من أجل استمرار المنافسة على المربع الذهبي، خاصةً بعد رحيل عدد كبير من نجوم الفريق، بالفترة الماضية.

وكان المقاصة، أعلن انتقال محمود وحيد ظهير أيسر الفريق إلى النادي الأهلي، وإيريك تراوري إلى بيراميدز سبورت، وعمر بسام ٱلى إنبي، واقتراب محمود كوكو حارس الفريق من نادي سموحة، خلال الانتقالات الشتوية.

وعلى جانب آخر كرر المدير الفني، رفضه رحيل الغاني جون أنتوي مهاجم الفريق إلى نادي الزمالك، وتمسك بخدماته لعدم وجود أي بدائل له بالوقت الحالي، وهو ما سيؤثر بالسلب على مستوى الفريق بالموسم الجاري.

وأكد يوسف، على أهمية أنتوي كقوة ضاربة داخل الفريق بالإصافة إلى رغبة اللاعب في البقاء والرحيل بالوقت الحالي، خوفًا من تكرار تجربته داخل النادي الأهلي وتواجده بصفة مستمرة على مقاعد البدلاء.

ويسعى مجلس إدارة المفاصة، على توفير متطلبات طلعت يوسف المدير الفني، من أجل تحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري الممتاز، والعودة من جديد للمشاركات الإفريقية.