أمين عام "الإسكندرية للأغنية" لـ"الفجر الفني": "بعض الفنانين بيحرقوا دمنا بكلام سخيف"

كشف الشاعر عماد حسن أمين عام مهرجان الإسكندرية للأغنية، ورئيس لجنة التحكيم في دورته الخامسة عشر، أن اعتذار بعض النجوم عن الغناء في حفلي الافتتاح والختام، يأتي بدون أسباب مقنعة أحياناً، مؤكداً أن الإدارة تحرص على وجود جميع النجوم في الوطن العربي.





وأضاف "حسن" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائلاً: "بعض الفنانين بيحرقوا دمنا بكلام سخيف، ويعتذر أحدهم بحجة انشغاله بدعوة إلى الغناء في مناسبات كعيد ميلاد أو طهور ابن سموه في الشارقة مثلاً، دون الأخذ في الاعتبار أن مهرجان الأغنية يمثل مصر وطنهم الأصلي".





وعن استمرار المهرجان بالرغم من ضعف التمويل، أكد "حسن" أن إدارة جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية المنظمة للمهرجان، برئاسة المهندس عوف همام "لا تحبط"، مؤكداً على حب القائمين على المهرجان لمصر والإسكندرية، موجهاً الشكر لجميع داعمي المهرجان المخلصين والإعلاميين الذين اهتموا بتغطية الحدث.





يذكر أن اختتم مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، يوم الجمعة، فعاليات دورته الخامسة عشر، التي استمرت في الفترة من 15 إلى 21 من ديسمبر الجاري، وأقيم الحفل على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.