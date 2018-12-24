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وزير الشباب: مشاركة "السيسي" في احتفالات متحدي الإعاقة تجسيدا لشعور الأب

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:40 م
وزير الشباب: مشاركة السيسي في احتفالات متحدي الإعاقة تجسيدا لشعور الأب
وزير الشباب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ذوي الإعاقة هم نموذج فريد للتحدي والإنجاز، يمكنهم تحقيق معدلات غير مسبوقة.

وأشار "صبحي"، خلال كلمته بفعاليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، إلى أنهم يعملون على وضع خطط ومشروعات لرعاية ذوي الهمم كالعمل على ثقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، مؤكدا أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة.

ولفت إلى أنهم ييسرون مشاركة ذوي القدرات الخاصة بجميع المسابقات المحلية والدولية وطوكيو 2020، مضيفًا أن حرص الرئيس السيسي على مشاركة في الاحتفالات والمناسبات لمتحدي الإعاقة هو تجسيد حقيقي لإحساس الأب تجاه أبنائه وبناته.

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمركز المنارة، وبحضور عدد من الوزراء.

المزيد عن: وزير الشباب مصر ذوي الإعاقة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أشرف صبحي
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