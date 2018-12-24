تأييد حبس معد برنامج "أبلة فاهيتا" في "فيديو الداخلية المسيء"

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قضت محكمة مستأنف قصر النيل، المنعقدة بعابدين، برفض استئناف شادي حسين، معد برنامج «أبلة فاهيتا» سابقا، 6 أشهر في واقعة «فيديو المسيء للداخلية»، وتأييد الحبس.





صدر القرار برئاسة المستشار معتز زيدان، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أسامه أبو الخير، هاني الطنطاوي.



يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين قضت في حكم أول درجة في القضية ١٨٨٠ لسنة ٢٠١٦، قصر النيل، بمعاقبة الممثل أحمد مالك، ومعد برنامج أبلة فاهيتا شادي حسين، بالحبس ٦ أشهر.



واستأنف شادي حسين على الحكم بتوكيل من محاميه ولم يستأنف «مالك».



ويظهر في الفيديو الفنان أحمد مالك وصديقه شادي حسين مراسل برنامج "أبلة فاهيتا"، وصديق ثالث لهما يقومون بنفخ أوقية ذكرية على شكل بلالين داخل شقة، وكتبوا عليها "من شباب مصر للشرطة في 25 يناير"، ثم توجهوا إلى ميدان التحرير، ووزعوا الأوقية الذكرية على المجندين باعتبار أنها "بلالين".