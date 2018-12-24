وزارة الثقافة تحتفل بمئوية بطل الحرب والسلام بحضور أفراد أسرته (صور)





قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الاحتفال بمئوية الزعيم الراحل محمد أنور السادات يأتي تأكيدا علي اهتمام وحرص الدولة علي الاحتفاء باحياء ذكري رموزها الذين صنعوا تاريخ ومجد هذا الوطن وهو ما يدعم روح الإنتماء والعزة والفخر والكرامة بين أبنائنا من الأجيال الجديدة الذين لم يعاصروهم حتي يتعرفوا علي ابطال حفرت اسمائهم بحروف من نور في سجلات التاريخ.





تضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقى بعنوان شهيد السلام تناول اجزاء من نشأت الرئيس الراحل محمد انور السادات إلي جانب المحطات والمراحل الهامة في حياته ، ثم قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام مجموعة من الاغاني الوطنية التي شكلت وجدان واثرت في تكوين الشعب المصري والعربي .









حضر الاحتفالية عدد من رجال الجيش والشرطة بجانب مجموعه من الوزراء والساسة والمثقفين وأفراد اسرة الرئيس الراحل والشخصيات البارزة منهم هدى السادات، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، السفير عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية السابق، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب.













احتفلت مصر ووزارة الثقافة بمئوية ميلاد بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وسط حضور عددا من الوزراء ومجموعة من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والفنية ورجال الجيش والشرطة في الاحتفالية التي اقيمت علي المسرح الكبير بدار الأوبرا.