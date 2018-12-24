الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار رعدية على القاهرة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد بداية فصل الشتاء رسميا من يوم السبت المقبل، توقع المواطنون ان يسود تقلبات جوية ورياح مثيرة بالأتربة وأمطار غزيرة وسيول وبرق ورعد، وتقلبات مناخية، ولكن هيئة الأرصاد كان لها رأي آخر، وخارج توقعات الجميع وخاصة في اليومين الماضيين وغدا.





يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم وغدًا، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.





الأرصاد تنشر بيان هام بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

وحسب بيان للهيئة، عبر موقعها الرسمي، تكون الرياح معتدلة، وأغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





طقس اليوم ويسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً.

وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، نشرته عبر موقع "فيس بوك"، تقل الرؤية في الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بسبب الشبورة المائية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة 12 للصغرى 20 للعظمى، والإسكندرية 12 للصغرى و19 للعظمى، ومطروح 11 للصغرى و20 للعظمى، كاترين 3 للصغرى و17 للعظمى، وشرم الشيخ 16 للصغرى و23 للعظمى، والطور 11 للصغرى و22 للعظمى، والأقصر 9 للصغرى و23 للعظمى، وأسوان 11 للصغرى و24 للعظمى.





طقس الثلاثاء يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، و الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، كالتالي: القاهرة العظمى 20 والصغرى 13 ، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 ، ومطروح العظمى 20 والصغرى 14 ، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 08 ، وقنا العظمى 22 والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 24 والصغرى 11 .





توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس الأربعاء المقبل

وأضاف بيان، الهيئة، أن يوم الأربعاء، يشهد نشاطًا للرياح على الوجه البحري والقاهرة، تكون مثيرة للرياح والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.





وطالب خبراء الارصاد من المواطنين بأن يتوخوا الحذر ويرتدوا الملابس الثقيلة في الساعات الأولى في الصباح الباكر والساعت المتأخرة من الليل، كما حذرت الهيئة السائقين بتوخي الحذر وفحص السيارة قبل الذهاب لأي مكان.