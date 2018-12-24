"سعفان": عقدنا 489 ندوة للعمال وأصحاب الأعمال لفض المنازعات استفاد منها 44 ألفا

نفذت وزارة القوي العاملة، 657 ندوة توعوية بمختلف محافظات الجمهورية لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل في مجالات علاقات، وتفتيش العمل، وفض منازعات العمل والاتصال النقابي، وعمالة الأطفال، والمرأة وتكافؤ الفرص، استفاد منها 48 ألفا و208 عاملين وعاملات بالمنشآت المختلفة، وذلك خلال الشهور الخمس الأخيرة من يوليو إلي نوفمبر من 2018.





وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن تفاصيل الندوات تمثلت في 489 ندوة توعوية لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل في مجالات علاقات، وتفتيش العمل، وفض منازعات العمل والاتصال النقابي، استفاد منها 44 ألفا و226 مستفيدا، لرفع الوعي الثقافي والنقابي لدى العمال بالمنشآت المختلفة، وذلك خلال الشهور الخمس الأخيرة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري.





وأضاف الوزير، أنه في مجال علاقات العمل تم تنفيذ 129 ندوة استفاد منها 11 ألفا و647 مستفيدا منهم 10 آلاف و263 ذكورا و1384 إناثا، وفي مجال تفتيش العمل تم تنفيذ 144 ندوة استفاد منها 2993 مستفيدا، منهم 2622 ذكورا، و371 إناثا، وفي مجال فض منازعات العمل الجماعية تم تنفيذ 153 ندوة استفاد منها 27 ألفا و758 مستفيدا منهم 24 ألفا و323 ذكورا، و3435 إناثا، وفي مجال الوعي النقابي تم تنفيذ 61 ندوة استفاد منها 1458 مستفيدا منهم 1275 ذكورا و 183 إناثا.





وكما تم عقد ندوتين بمحافظة السويس لتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم في قانوني العمل والمنظمات النقابية برعاية مبادرة "مصر أمانة بين أيديك"، وقد استفاد منها 370 عاملا.





وكشف "سعفان"، عن أنه في مجال عمالة الأطفال نفذت الوزارة 81 ندوة تناولت المواد الخاصة بالطفل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأحكام تشغيل الطفل، ومخاطر عمله، فضلا عن التزام صاحب العمل تجاه الطفل، والحماية من أخطار الأعمال المحظورة وشرح لتـأمين بيئة العمل، وعقود التدرج وساعات العمل وفترات الراحة، واستفاد منها 2775 مستفيداً منهم 1405 ذكوراً و1370 إناثا.





وأشار وزير القوي العاملة، إلى أنه في مجال المرأة وتكافؤ الفرص، تم تنفيذ 85 ندوة بالمنشآت تناولت حقوق المرأة في قانون العمل، والعنف ضد المرأة، والزواج المبكر، والتحرش الجنسي، والتعليم وآثره على المجتمع، وتنظيم الأسرة، والنمو السكاني، والمشكلة السكانية، والصحة الإنجابية، ودار الحضانة طبقا للقانون، والإجازات بأنواعها وساعات العمل، واستفاد منها 837 مستفيدا منهم 651 ذكورا، و186 إناثا.



