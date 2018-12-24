لعدم استخدامها في عمليات إرهابية.. رفع 40 سيارة و40 توك توك في حملات مكبرة بالقاهرة

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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملات مرورية لاستهداف ورفع السيارات والدراجات النارية والمركبات المتروكة والمهملة في الميادين والشوارع على نطاق محافظة القاهرة، وأسفرت جهود الحملات عن رفع 40 سيارة و40 توك توك، واتخذت الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة.



وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، في إطار الخطة التي وضعها لرفع السيارات المتروكة لعدم استخدامها في عمليات إجرامية وإرهابية من قبل العناصر الإجرامية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد.