بنجلاديش: نشر الجيش لتأمين الانتخابات العامة

أعلن مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الإثنين، نشر قوات من الجيش في أنحاء البلاد التي تعاني من اضطرابات سياسية، لتأمين الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد المقبل.

وكشف رئيس إدارة العلاقات العامة بالجيش، علمجير كبير، "نقل القوات إلى مواقعها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وستظل فيها حتى 2 يناير المقبل"، وأوضح أن القوات ستساعد الإدارة المدنية في حفظ النظام خلال مراحل الحملات الانتخابية، والتصويت، وما بعد الانتخابات.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن القوات ستتمركز في 389 موقعاً، بينما تتولى قوات البحرية حراسة 18 نقطة في المناطق الساحلية، وشددت الوزارة في بيان، على أن إجراء انتخابات نزيهة في جو سلمي يعتمد بصورة كبيرة على دور أجهزة إنفاذ القانون، مضيفةً أن الحكومة ملتزمة بإجراء انتخابات ذات مصداقية.

ويحق لأكثر من 100 مليون ناخب التصويت في الانتخابات المقررة في 30 ديسمبر الجاري، لاختيار 300 ممثل لهم في البرلمان من بين أكثر من 1800 مرشح.