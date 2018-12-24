الأهلي يتسلم الاستغناء الخاص بصفقته الجديدة
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:09 م
علي نبوي
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حصل مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء الخاص بمحمود مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة.
وأتم عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي اتفاقه أمس مع مسئولو دجلة لضم مرعي مقابل 15 مليون جنيه، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء.
وكشف مصدر داخل نادي وادي دجلة بأن الأهلي حصل بالفعل على الاستغناء الخاص بمرعي بعدما تم الاتفاق أمس على كافة تفاصيل الصفقة.
ومن المنتظر أن يعلن الأهلي رسميا عن التعاقد مع مرعي خلال الساعات القليلة المقبلة، ليكون الصفقة الرابعة التي يُبرمها النادي الأحمر لدعم الفريق الأول بعد التعاقد مع محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولي.
ونجح عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، في التوصل إلى اتفاق مع مسئولو وادي دجلة لانتقال مرعي لصفوف القلعة الحمراء، مقابل 15 مليون جنيه، وذلك عقب الجلسة التي عقدها معهم أمس.
ووقع مرعي على عقود انتقاله للأهلي، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا غدا الثلاثاء.
وسيكون مرعي صاحب الـ20 عاما الصفقة الرابعة التي يتعاقد معها الأهلي لدعم الفريق الأول بداية من يناير المقبل، بعدما ضم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس الأنجولي.
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