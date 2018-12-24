خلال 24 ساعة.. تحرير 2140 مخالفة متنوعة بالقاهرة

Advertisements

وجهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.



وأسفرت حملات الإدارة على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2140 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".



وحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء محمد منصور، بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.