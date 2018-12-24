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تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" لـ13 يناير

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:05 م
تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية ميكروباص حلوان لـ13 يناير
المستشار حسين قنديل - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لجلسة 13 يناير المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
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