تركيا: نتنياهو "متوتر جدا" لأنه لا يستطيع تقسيم سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بنيامين نتنياهو "متوتر جدا"، لأنه لا يستطيع تقسيم سوريا بعد الآن.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي.

واتهم جاويش أوغلو، نتنياهو، بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، مشددا على أن نتنياهو "متوتر جدا" هذه الأيام لأنه فهم أنه لم يعد بإمكانه تقسيم سوريا.

وقال الدبلوماسي التركي: "نتنياهو في هذه الأيام متوتر جدا لأنه علم أنه لا يستطيع تقسيم سوريا بعد الآن".

وأضاف جاويش أوغلو "في الحقيقة كان نتنياهو منذ فترة طويلة يساند منظمة بي كا كا وواي بي جي [حزب العمال ووحدات حماية الشعب] في سوريا، ويقدم لهم الدعم، لكنه فهم الآن أنه لا يستطيع تقسيم سوريا"، موضحا "هناك قاسم مشترك بين نتنياهو وبين هذه المنظمات، فالاثنان هما قتلة الأطفال".

وتخوض تركيا وإسرائيل منذ أيام حرب كلامية واسعة، حيث خرج نتنياهو خرج مساء أمس السبت، وطالب الرئيس التركي بعدم "تقمص دور الواعظ، في الوقت الذي يرتكب فيه مذابح بحق النساء والأطفال في القرى الكردية داخل وخارج تركيا، وقواته تحتل شمال قبرص، لن تعطينا دروسا في الأخلاق".

ورد عليه وزير الخارجية التركي، قائلا إن نتنياهو، قاتل بدم بارد في العصر الحديث، ومسؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إنه طرق الباب الخاطئ.

وأشارت وكالة أنباء الأناضول التركية، إلى أن أردوغان وجه رسالة إلى نتنياهو قائلا "لقد طرقت الباب الخطأ… أردوغان هو صوت المظلومين، أما أنت (نتنياهو) فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة".

وتابع "لا حق لإسرائيل في توجيه الاتهامات لأي طرف، قبل أن تحاسب على خطاياها وجرائمها ضد الإنسانية والمذابح، التي ارتكبتها والدمار الذي تسببت به".