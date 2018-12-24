الليلة.. حسن راتب ضيف "الباز" في برنامج "90 دقيقة"

يستضيف الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، في حوار خاص الساعة 8 مساء.





ويتحدث حسن راتب، عن حصاد 2018 بمختلف المناطق والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وأهم الأحداث التي شهدها العام، كما يكشف عن تطلعاته وآماله ورؤيته المستقبلية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وركائز التنمية لعام 2019.





ويتناول اللقاء أهم المشروعات الاجتماعية والخطوات التي اتخذت فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وهل أتى بثماره، ويتناول أهم التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة، ويقدم خارطة طريق تخطي هذه التحديات