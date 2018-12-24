إزالة 85 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بالزينية في الأقصر (صور)

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تواصل الوحدات المحلية لمراكز الأقصر، شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف قرى المحافظة.





وشهد مركز الزينية بشمال الأقصر، حملة مكبرة قادها عبد المحسن ربيع رئيس المركز، بمعاونة اللواء عصام ياسين مساعد مدير الأمن، ومأمور قسم شرطة طيبة، ورئيس مباحث طيبة، ورئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة لهم ومدير إدارة الزراعة بالزينية، ومدير حماية الأراضي، ومدير الجمعيات الزراعية بالزينية قبلى وبحري والصعايدة.





و أسفرت الحملة عن إزالة عدد 85 حالة بينهم 76 حالة عبارة عن أسوار و9 حالات تعديات في المهد، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بكافة مراكز المحافظة.