نشرة أخبار الظهيرة.. ختام فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك "العقبة 4"

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها،"إسقاط وإبرار جوي".. ختام فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك "العقبة 4".

"إسقاط وإبرار جوي".. ختام فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك "العقبة 4"

اختتمت فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك "العقبة 4"، والذى شارك فى تنفيذه عناصر من القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، والذى جرت فعالياته بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام الماضية، ويأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية .

توضيح عاجل من الكهرباء بشأن زيادة الأسعار وإلغاء الدعم

صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه كلما زاد استهلاك المواطن للكهرباء يقل الدعم المقدم له، وسيتم إلغاء الشرائح في المستقبل مع الإبقاء على تطبيقها على شريحة معينة من متوسطي الاستهلاك.

مقتل 7 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

ء قتل سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة تحت سيارة في منطقة داه- ياك في ولاية غازني وسط أفغانستان.

العثور على مفاجأة "مدفونة تحت الأرض" وقت القبض على صدام حسين

ء نشرت وسائل إعلام أمريكية ملفا كاملا بمناسبة ذكرى إلقاء القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كشف في طياته العديد من الأسرار الجديدة.

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 281 قتيل

ارفعت حصيلة قتلى موجة التسونامي التى تسبب بها نشاط بركاني في إندونيسيا إلى 281 ضحية.