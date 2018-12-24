جروس يرفض صفقات الزمالك الشتوية

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق.





ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى في ظل عدم وجود سوى بهاء مجدي واستبعاد أحمد أبوالفتوح الدائم نظرا لتراجع مستواه.





ووفقا لمصدر فإن جروس تحفظ على مستويات كافة اللاعبين المعروضين مشيرا إلى أن مستويات هؤلاء اللاعبين ليست أفضل من بهاء مجدي وأحمد أبوالفتوح.





وأبلغ جروس مسؤولو الزمالك بعدم رغبته في ضم ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية حال عدم وجود لاعب سوبر لتدعيم هذا المركز.





الزمالك أول فريق مصري يخسر أمام الأندية التشادية





خسر الزمالك أمام مضيفه القطن التشادي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "إدريس محمد أويا"، في إياب دور الـ32 الأول ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ولكنه تأهل لدور الـ32 "مكرر" مستفيدًا من فوزه الكاسح في لقاء الذهاب بنتيجة 7/0.





وتعتبر خسارة الزمالك أمام القطن التشادي اليوم بهدفين دون رد، هي الهزيمة الأولي لفريقًا مصريًا أمام أندية تشاد في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية.





وتقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها التشادية في 6 مباريات بالبطولات الإفريقية المختلفة، فازت أندية مصر في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، قبل أن يتلقي الزمالك أول هزيمة أمام أندية تشاد مساء اليوم بهدفين دون رد في إياب دور الـ32 الأول بالكونفيدرالية.



