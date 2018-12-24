أمريكا تعطل حسابها على "تويتر" في قطر

أعلنت السفارة الأمريكية في قطر، اليوم الاثنين 24 ديسمبر، عن وقف تحديث حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها السفارة على حسابها قالت فيها: "بسبب وقف الاعتمادات في الميزانية الأمريكية، لن يتم تحديث هذا الحساب. يرجى زيارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية @StateDept للحصول على آخر التحديثات".

​وأغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها جزئيا، يوم السبت الماضي، وذلك بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس، دونالد ترامب، من الكونغرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وفشل قادة الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية، يوم الجمعة الماضي، وتعهد الطرفان على مواصلة الحوار مطلع الأسبوع سعيا لاتفاق ينهي الإغلاق قبل عطلة عيد الميلاد.

بدوره، ذكر ميك مولفيني مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض وكبير موظفيه، يوم أمس الأحد، أن توقف الحكومة الأمريكية الجزئي عن العمل ربما يستمر حتى الثالث من يناير، وهو الموعد المقرر لانعقاد الكونجرس بتشكيله الجديد وقيادة الديمقراطيين لمجلس النواب.