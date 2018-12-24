ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في البساتين

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:37 ص
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في البساتين
سيارات مطافئ - أرشيفية
طباعة
Advertisements
كريم المنجي
 
Advertisements
نجحت الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في البساتين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
المزيد عن: داخل شقة سكنية حوادث الفجر السيطرة على حريق الحماية المدنية البساتين أخبار الحوادث
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
x
19:00
الجيش الملكي