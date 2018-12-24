السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في البساتين

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نجحت الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في البساتين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.