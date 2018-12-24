أسعار العدس تتراجع بقوة.. وتوقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة

قالت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العدس شهدت انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة المعروض.





وأوضح أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية،، إن أسعار العدس شهدت انخفاضا كبيرا ، يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو بين 10.5 و 12 جنيها للكيلو سعر الجملة ويضاف عليه نحو 2 جنيه تبعبئة وتغليق ونقص أوزان.





وأرجع الباشا، انخفاض الاسعار إلي زيادة المعروض بالأسواق ووجود كميات كبيرة جدا لدي التجار والمستوردين نظرا لاستيراد كميات كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدي استقرار الأسعار وتراجعها بنسبة كبيرة جدا.





وأضاف رئيس الشعبة، أن هناك متابعة جيدة من وزارة التموين ورقابة علي الاسعار الامر الذي أدي الي استقرارها بشكل جيد، بالاضافة إلى أن المستوردين والتجار لديهم مخزون كبير خاصة من العدس، وتماشيًا مع مبادرة تخفيض الأسعار لم يغالي التجار في الأسعار، وبالتالي من المتوقع ان تشهد الأيام القليلة المقبلة انخفاضات اخري في سلعة العدس.





وقال عزت عزيز عضو مجلس إدارة شعبة الحاصلات الزراعية، إن العدس الآن يباع في السوق المحلي بأقل من السعر العالمي نتيجة لوجود مخزون كبير لدي التجار، لافتا الي ان مصر تستورد نحو 300 ألف طن منه سنويًا.





وأضاف "عزت"، أن مصر تستورد نحو 98% من الاستهلاك المحلي للعدس، ويأتي العدس التركي والكندي أبرز الأنواع في السوق المحلي، وأخذ العدس التركي محل العدس السوري، الذي كان يستحوذ على أكبر نصيب من حجم الصادرات، لكن سوريا خرجت من القائمة نتيجة للأحداث التي تمر بها.



