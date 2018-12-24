حكايات اليوم..استقلال ليبيا.. واكتشاف جزيرة كريسماس

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 24 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ استقلال ليبيا.

توقيع معاهدة جنت

وقعت معاهدة جنت بين بريطانيا والولايات المتحدة عام 1814م، اتفقتا بموجبها على حلِّ النزاعات بينهما سلْميًا، حيث انتهت حرب 1812بين بريطانيا والولايات المتحدة.

ووقَّعت الدولتان المعاهدة في مدينة غنت في بلجيكا في 24 ديسمبر 1814، ثم صدَّقتا عليها في 17 فبراير 1815م، ولم تمس المعاهدة أيًا من النزاعات التي كانت سببًا في الحرب، بل أبقت فقط على الأوضاع التي كانت سائدة قبل الحرب.

اكتشاف جزيرة كريسماس

في مثل هذا اليوم 24 ديسمبر من عام 1777م، اكتشف المسكتشف جيمس كوك جزيرة كيريتيماتي، وهي تتبع أستراليا، وتقع في المحيط الهندي على بعد 2360 كلم من شمال غرب مدينة بيرث في أستراليا الغربية، و 500 كلم من جنوب مدينة جاكرتا في إندونيسيا.

محاولة اغتيال نابليون بونابرت

وفي مثل هذا اليوم 24 ديسمبر من عام 1800م، تعرض نابليون بونابرت لمحاولة اغتيال.

وكان نابليون بونابرت الأول حاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين، عاش خلال أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل عقد العشرينيات من القرن التاسع عشر.

إطلاق صاروخ آريان الأوروبي

الصاروخ آريان اشترك في مشروع إطلاقه عشر دول من غرب أوروبا وهي الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية التي أنشئت عام 1973.

وقد أشرف المركز القومي لدراسات الفضاءCNES" في فرنسا على مشروع أريان، وأطلق بنجاح لأول مرة في الرابع والعشرين من ديسمبر 1979. في كورو ـ Kourou.

استقلال ليبيا

حصلت ليبيا على استقلالها في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي حتى عام 1963، ثم البيضاء من 1963 حتى 1969.

سميت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963حين عُّدل إلى "المملكة الليبية"، وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، برقة وفزان. واستمرت تلك المملكة حتى الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1 سبتمبر 1969 والذي أنهى حكم الملك إدريس الأول وإلغاء الملكية وإنشاء الجمهورية العربية الليبية.

ليلة عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية

ليلة عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية تصادف يوم 24 ديسمبر، وفي 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد، الاحتفال بعيد ميلاد يسوع.

تعود تسمية ليلة عيد الميلاد باسم "ليلة" على الرغم من أنها الليلة السابقة ليوم عيد الميلاد إلى أنه في التقويم اليهودي القديم كان يتحول فيه اليوم عند غروب الشمس.

عمر الجيزاوي

عمر الجيزاوي ممثل ومطرب شعبي اسمه الحقيقي عمر سيد سيد سالم، ولد في الجيزة في 24 ديسمبر 1917، لم يستكمل تعليمه وعمل في ورشة أبيه، إلا أنه لم يستسلم حتى حقق أمنيته ليصبح مطرب شعبي.

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

فيما رحل عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، عن عالمنا في مثل هذا اليوم 24 ديسمبر 1932م.

وكان لقبه حكيم البحرين، وتعتبر فترة حكمه أحد أطول فترات الحكم في منطقة الخليج العربي حيث دام 63 عام.