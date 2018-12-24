قبل ما تخرج.. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس معتدلًا خلال ساعات النهار، ولكنه شديد البرودة في الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.





وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن هناك شبورة مائية على أغلب الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مؤكدًا أن هناك نشاطا للرياح على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر، ما يسبب اضطرابا في الملاحة البحرية.





كما تابع أن هناك سحبا منخفضة ومتوسطة وتغيب الشمس عددا من ساعات النهار، موضحًا أن هذه السحب تكون مصحوبة بأمطار خفيفة شمالًا.





ويسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً.





وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، نشرته عبر موقع "فيس بوك"، تقل الرؤية في الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بسبب الشبورة المائية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة 12 للصغرى 20 للعظمى، والإسكندرية 12 للصغرى و19 للعظمى، ومطروح 11 للصغرى و20 للعظمى، كاترين 3 للصغرى و17 للعظمى، وشرم الشيخ 16 للصغرى و23 للعظمى، والطور 11 للصغرى و22 للعظمى، والأقصر 9 للصغرى و23 للعظمى، وأسوان 11 للصغرى و24 للعظمى.



