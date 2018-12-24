تحذير عاجل من الإدارة العامة للمرور لقائدي سيارات هذه الطرق (فيديو)





أكد الرائد محمد الشربيني، المشرف العام على غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن طريق مصر الإسكندرية الزراعي في منطقة دمنهور يشهد أمطارًا غزيرة، محذرا قائدي المركبات إلى عدم التوجه إلى مناطق الأمطار، والالتزام بقواعد المرور، حفاظًا على السلامة العامة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن الحالة المرورية في باقي المناطق تشهد الأحجام المعتادة خلال الفترة الصباحية، مع عدم وجود أي اضطراب في الحالة المرورية بالنسبة للشبورة على الطرق السريعة.





وأوضح أن هناك تحسنا في الأحجام المرورية أعلى الزراعي ومسطرد والمرج ومؤسسة الزكاة، ويتبقى بعض الأحجام المتوسطة في منطقة السلام للمتجهين إلى النفق، والاتجاه الآخر يعمل بشكل جيد، بينما يوجد تزايد في معدلات الحركة على محور 26 يوليو للقادم من ميدان أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، ناصحًا باستخدام البدائل مثل محور روض الفرج أو محور الواحات، ومنهم للدائري في الاتجاه إلى ميدان لبنان.



