البرلمان العراقي يستكمل التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، جلسة اعتيادية يتضمن جدول أعمالها التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة، ومناقشة مشروع الميزانية العامة الاتحادية للعراق، للعام المقبل.

وقال النائب البرلماني حسين سعيد الصريفي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "جلسة اليوم ستشهد التصويت على تمرير مرشحي وزارتين، بعد أن طال انتظار استكمال التشكيلة الوزارية".

وأضاف أن مجلس النواب كان يأمل استكمال التشكيلة قبل عطلة أعياد رأس السنة، لكن الواقع "يفرض بقاء وزارتين أو ثلاث لاستمرار الخلافات عليها".

وحسب مصادر برلمانية، سيصوت النواب اليوم على حقيبتي التربية، والهجرة والمهجرين، فيما سيتأجل التصويت على حقائب الدفاع، والداخلية، والعدل، إلى ما بعد عطلة أعياد الميلاد والعام الجديد، بسبب غياب التوافق بين الحكومة والبرلمان على المرشحين لشغلها.