واصلت أسعار العملات في مصر استقرارها خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 24/12/2018، مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في السوق المصري، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديث جديد لأسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه بحسب الاحصائيات الصادرة عن البنك الاهلى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر اليورو الأوروبى في مصر اليوم وبلغ سعر اليورو اليوم الاثنين 24-12-2018 أمام الجنيه نحو 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري اليوم.





سعر الجنيه الإسترليني

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى اليوم الاثنين 24-12-2018 أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.42 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع.





سعر الدينار البحريني الان





استقر سعر صرف الريال القطرى اليوم الاثنين 24-12-2018 مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا 47.61 جنيها للشراء ، 47.42 جنيها للبيع.





سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 24-12-2018 حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم في مصر واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى في مصر الآن

استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا نحو 4.61 جنيها للشراء، 4.91 جنيها للبيع.





سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلى اليوم

استقر سعر صرف الدرهم الاماراتي مقتبل الجنيه المصري في البنك الاهلى الصري احد اكبر البنوك الحكومية مسجلا نحو 4.84 جنيها للشراء ، 4.86 جنيها للبيع.





اسعار العملات اليوم الاثنين 24/12/2018 في البنوك المصرية اليورو الاوروبي يتباين والدولار يواصل الاستقرار















