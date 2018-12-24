كاظم الساهر يكشف سبب تراجعه عن قرار الاعتزال

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر، مؤخرا حفل غنائي كبير بدار الأوبرا في دبي، وسط حضور كثيف من جمهوره.

وصدم جمهوره خلال الحفل بكشفه عن تفكيره في اعتزال الغناء والموسيقى كثيرا، لكنه يتراجع عن الأمر من أجل جمهوره.

وقال كاظم الساهر، خلال الحفل: "شكر كبير إلكم.. يعني كل ما أريد أبطل موسيقى أنتوا ترجعوني.. محبتكم هذه العظيمة ما أحلاها".

وكشف الفنان العراقي كاظم الساهر، عن جولته الغنائية القادمة في عدد من المدن الأوروبية مطلع العام القادم، حيث عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، فيديو لهذه المدن، وعلق: "جولة حفلات أوروبا لعام 2019".

وتبدأ الجولة الغنائية في 5 يناير بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يليها حفل بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك يوخم 6 يناير، بعدها حفل بالعاصمة الهولندية أمستردام يوم 11 يناير، بعدها حفل بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم 12 يناير.

وفي 13 يناير يحيي "كاظم" حفلًا غنائيًا يالعاصمة الفرنسية باريس، وفي 18 يناير يحيي حفلًا بالعاصمة الإنجليزية لندن، ويختتم جولته الغنائية بحفل يوم 19 يناير بمدينة مانشيستر الإنجليزية.