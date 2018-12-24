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"الونش" يقود دفاع الزمالك في مباراة بتروجت

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 08:39 ص
الونش يقود دفاع الزمالك في مباراة بتروجت
الونش
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الفجر الرياضي
 
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بات من المقرر أن يعود محمود الونش مدافع الزمالك لقيادة الفريق في مباراة بتروجت في الدوري المصري الممتاز بعد استبعاده من رجلة تشاد لمواجهة القطن في الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تخطى عقبة القطن التشادى فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية حيث فاز على القطن 7 / 0 بالقاهرة ، ثم خسر فى لقاء الإياب 2 / 0.

واقترب الونش من قيادة خط دفاع الزمالك أمام بتروجت، بعد استبعاده من رحلة السفر إلى تشاد خاصة فى ظل غياب محمود علاء عن المشاركة مع الأبيض أمام بتروجت للإيقاف.

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