رسالة أنغام لابنها في عيد ميلاده





نشرت المطربة أنغام، عبر حسابها بموقع الصور الشهير"إنستجرام" صورة ابنها عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلاده.





ووجهت أنغام رسالة تهنئة لابنها عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلاده الـ 13 قائلةً: "بحبك قد روحي لالا أكتر كتير،، كل سنة وإنت أطيب ما خلق ربي يأجمل روح وقلب في الدنيا عقبال مليون سنة فى صحة ونجاح يا حبيب قلب أمك".





وحرص متابعو وجمهور المطربة أنغام، على تهنأتها بهذه المناسبة، متمنين لها ولأسرتها دوام السعادة.





ومؤخرًا شاركت الفنانة أنغام صورة جديدة لها من حفلها الغنائي الأخير بدولة الكويت علي حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وأطلت أنغام بفستان مشجر طويل، يحمل نقوشا بسيطة، وهو ما نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات يشيدون بهذه الإطلالة.





كما أحيت حفلًا غنائيًا في التجمع الخامس، وسط حضور الآلاف من محبيها وعشاقها، وقدمت مجموعة متنوعة من أغنياتها.











