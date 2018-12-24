"القومي للسكان" عن الصحة الإنجابية للمصريين: "بنحتل فيها مراتب عالمية"



وكشف "حسن"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه في عام 1955، كان عدد سكان مصر 23.5 مليون مواطن، وعدد سكان إيطاليا 48 مليون مواطن، وخلال 63 سنة، زادت إيطاليا 11 مليون فقط، بينما زادت مصر 75 مليون.



وتابع مقرر المجلس القومى للسكان، أن الصحة الإنجابية للمصريين "من أحسن الحاجات اللي عندنا، ودي بنحتل فيها مراتب عالمية"، لافتا إلى أن مصر من ناحية عدد السكان هي الدولة الـ13 على العالم، ولكن معدل الإنجاب الكلي عالي جدًا، حيث يتم ولادة طفل كل 15 ثانية، و2.5 مليون سنويا، وقارة مثل أوروبا تزيد سنويا 5 مليون نسمة، أي أن مصر تزيد سنويا بمعدل نصف قارة.



كان الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



وأشار إلى أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا محذرا من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليون بحلول عام 2030.



وشدد على أن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، فقد ارتفعت نسبة الفقر من 22 % عام 2008 إلى 28% عام 2015، ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% فى أربعة محافظات هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، إن مصر تزيد كل عام بما يعادل دولة جديدة، ففي عام 1950 كان معدل الزيادة السكانية يماثل إيطاليا، ولكننا حاليا نزيد مثل 5 دول أوروبية مجتمعين، وهي إيطاليا وأسبانيا وإنجلترا وفرنسا والسويد.