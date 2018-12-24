ابنة هيفاء وهبي تحرج والدتها بهذه الرسالة!

أشعلت زينب فياض، ضجة كبرى عبر مواقع التواصل بعد أن وجهت رسالة للإعلامية السعودية لجين عمران، فانقلب عليها جمهور والدتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الذين اعتبروا كلماتها تسيء لأمها وتحرجها بشدة.





فقد نشرت زينب فياض عبر حسابها على "إنستجرام" رسالتها إلى لجين عمران من خلال خاصية "الستوري"، حيث كتبت لها: "ألف مبروك لجين عمران لزواج ابنتك.. عيوني دمعت وأنا عم شوف الفيديو ما في أحلى من شعور الأم بعرس ابنتها وفرحتها فيها".





وأكملت ابنة هيفاء وهبي التي تنفي دائمًا سعيها لدخول عالم الأضواء: "لجين أثبتت أنها مش بس أم جميلة لكن أم راقية ومثقفة ما بينقصها ثقة.. تتمنى أنها تشوف أحفاد لها انشالله.. الله يسعدها ويهنيها حياتي".





واعتبر البعض أن كلمات ابنة هيفاء وهبي يعبر تماماً عن مشاعرها نحو والدتها التي قطعت علاقتها بها تماماً ولم تحضر زفافها أو تتقرب من حفيديتها، حيث بينت أنها لا تزال حزينة من موقف والدتها ومتأثرة بقوة من حالة الجفاء بينهما، لكنها استخدمت كلمات ساخرة لإحراجها ووصفتها ضمنياً بأنها لا تثق بنفسها وأنها لا تري التقرب من عائلة ابنتها حتى لا يتم وضعها إعلامياً في إطار الجدة.





وعلى الرغم من كلمات زينب فياض القاسية، فإنها حرصت مؤخراً على الدفاع عن والدتها عندما هاجمت بقسوة الإعلامية نضال الأحمدية التي قالت إنها تريد الانتقام من والدتها باقتحام عالم الفن.





يذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أحيت قبل يومين واحدة من اقوي سهرات "الكريسماس" التي تميزت بأجواء العالمية من حيث أغانيها الاستعراضية المنوعة التي قدمتها مرتدية سواريه مثير خطف الأنظار من بيت أزياء "جاسميكو" وصاحبها خلال فقرتها dancers من الأرجنتين والبرازيل ولاعبي fire works ، بالإضافة إلي الحضور من مختلف الجنسيات العربية وأبناء الجاليات اليونانية والفرنسية والإيطالية ممن اعتبروا إطلالتها لا تقل عن نظيراتها بأمريكا بيونسيه وجينفر لوبينز.





أقيم الحفل داخل فندق ريدسون بالإسكندرية وتميز بالعديد من عوامل الإبهار من بداية من ظهور هيفاء علي خشبة المسرح من بوابة تحمل لافتة " let's dance " او "يلا نرقص" وعقب الأغنية الأولى حرصت علي تحية الجمهور، وأعربت عن سعادتها بتواجدها بعروس البحر المتوسط بلد الفنون، ثم انطلقت لتقدم عدد كبير من أغانيها المميزة الشهيرة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني بالإضافة إلى معظم اغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا" ،"هفضل" "واحشني" ،" ست البنات" و"صباحوا ورد" .. وغيرها ممن طالب بها محبيها علي مدي قرابة الساعتين لم تنقطع خلالهما وصلات الرقص وصيحات وهتافات الإعجاب.





وتميز الحفل بأجواء البهجة والرومانسية بالإضافة إلى التنظيم والإخراج المبهر على غرار سهرات اللايف العالمية ونال رضا هيفاء التي كانت في أفضل حالاتها لذا حرصت علي توجيه الشكر لمنظما الحفل تامر عبد المنعم "pmg" ومصطفى أبو دشيش "mostiic" وإضاءة وled screens إيهاب أبو السعود وصوت احمد منسي وتصميم المسرح لعلاء اندلس وبرمجة إضاءة وليزر جون وليم واخرج سعيد مطاوع.



















