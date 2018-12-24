السجن المشدد 5 سنوات على عاطل بالمنيا لتجارته في الحشيش

Advertisements

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين راغب رفاعي ومعتصم شوقي وبحضور محمد أبوالمكارم وكيل النيابة وبأمانة سر عصام سيد أحمد، حضوريا بمعاقبة المتهم خ.ف.خ بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لتجارته في مخدر الحشيش.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث يفيد بضبط خ.ف.خ ٣٢ عامًا عاطل مقيم ديروط مركز ديروط، وبحيازته جوال أبيض بداخله ٣٥ لفة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر.



تبين أثناء تفقد النقيب محمود عبدالله سليمان معاون مباحث مركز شرطة ديرمواس الحالة الأمنية بدائرة المركز فؤجئا بقيام المتهم بحمل جوال أبيض اللون وبمجرد أن شاهد سيارة الشرطة قفز في الترعة بالجوال فتم مطاردة وضبطه وبتفتيش الجوال عثر بداخله على كيس بلاستيك اسود اللون بداخله ٣٥ لفة من كبيرة الحجم من جوهر الحشيش تزن 9 كيلو ونصف الكيلو من جوهر الحشيش المخدر.



واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بهدف الاتجار وأنه قام بشراء الكمية من محافظة أسيوط، وكان في طريقه لبيعها لأحد تجار المخدرات بالمنيا.



حرر المحضر رقم ٣٨٦٦٢٠١٥ جنايات مركز ديرمواس والمفيدة برقم ٣٢٤٢٠١٥ جنايات جنوب المنيا الكلية فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.