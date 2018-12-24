الأهلي يقترب من صفقة الموسم بفرمان محمود الخطيب

يطير عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي بفرمان من محمود الخطيب رئيس النادي إلى الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء صفقة حسين الشحات لاعب العين الإماراتي بشكل رسمي.





ويضع عدلي القيعي الرتوش النهائية والمادية على صفقة حسين الشحات الأهم في مستقبل الأهلي هذا الموسم لحاجة الفريق إلى قدراته الهجومية.





وأبدى حسين الشحات رغبته في اللعب للأهلي وهو ما يعزز من فرص إنهاء الصفقة لأن العين لن يقف أمام لاعب لا يريده وإنما سيسعى لتحقيق أعلى استفادة مادية.





وتوج الدولي المصري حسين الشحات نجم العين الإماراتي بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.





أرقام حسين الشحات في مونديال الأندية





وقدم حسين الشحات مستوى مميزًا تحت قيادة زوران ماميتش مدرب فريق العين نظرًا لما تمتع به اللاعب المصري من إمكانيات فنية عالية وقدرات هجومية رائعة، بالإضافة للثقة الكبيرة التي اكتسبها اللاعب جراء مشاركاته السابقة مع العين في الدوري الإماراتي ودوري أبطال آسيا، ومن قبلها مشاركته مع مصر المقاصة.





وأصبح حسين الشحات وزميله يحيي نادر أول لاعبين مصريين في التاريخ يشاركان في نهائي كأس العالم للأندية.





وشارك حسين الشحات في 4 مباريات مع العين الإماراتي خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية هذا العام، وبلغ عدد الدقائق الفعلية لمشاركة اللاعب المصري في البطولة ( 420 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل هدف وحيد جاء في شباك الترجي التونسي في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة والذي انتهي بفوز بطل الإمارات 3/0، كما حصل على إنذار وحيد خلال منافسات البطولة.





وتوج العين الإماراتي مونديال الأندية ليعادل أفضل إنجاز عربي في تاريخ كأس العالم للأندية والذي حققه فريق الرجاء المغربي عام 2013 عندما حصل على المركز الثاني بالبطولة بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ في النهائي.





وعلق زوران لاميتش المدير الفني للعين الإماراتي على الأنباء التي تربط النجم المصري حسين الشحات، بالانتقال إلى الأهلي المصري.





وقال زوران تعليقًا على مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات: الأهلي المصري غير قادر على دفع ثمن صفقة حسين الشحات لأنها غالية جدًا".





ريال مدريد يتوج بطلًا لكأس العالم للأندية





وفاز ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه المستحق على العين الإمارتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.





وشارك الدولي المصري حسين الشحات لاعب العين في المباراة منذ البداية وحتى النهاية، وقدم أداء جيد طوال أحداث اللقاء، وشكل إزعاجًا كبيرًا لدفاع ريال مدريد بقيادة راموس.





سيطرة وهدف مدريدي





لم يتأخر ريال مدريد في إطهار رغبته الهجومية، وبسرعة مرر يورينتي كرة عرضية داخل المنطقة، حولها فاسكيز نحو المرمى لكنها ارتدت من القائم. توقعنا أن ترهب هذه الفرصة أصحاب الأرض، لكن العين رد بشكل مضاعف عبر المصري حسين الشحات، تكرر ذات المشهد خلال دقائق قليلة، حيث استقبل تمريرتين طويلتين فاخترق المنطقة وتخلص من الحارس، في المرة الأولى سدد خارج الإطار وفي الثانية تلاعب من جديد براموس ثم كورتوا، ولكن تسديدته ارتدت من قدم راموس للركنية.





عاد "حامل اللقب" لممارسة ضغطه الهجومي وخصوصا من الجهة اليمنى، ومنها توغل فاسكيز وعكس كرة عرضية هيأها بنزيمة بذكاء أمام مودريتش الذي سددها بسرعة بعيدا عن متناول الحارس خالد عيسى، الهدف الاول.





انتعش الريال وأزال كثيراً من الضغوط عن كاهله، ولذلك واصل نسج الهجمة تول الأخرى، وطلت الجبهة اليمنى مصدر الرزق بالنسبة له، توغل كارافاخال ومنح كرة على طبق أمام فاسكيز الذي سددها نحو المرمى لترتد من القائم من جديد. ثم عاد فاسكيز ليتوغل بدوره ويمرر إلى بنزيمة المتواجد وحيدا عند نقطة الجزاء سددها بدون تركيز فوق المرمى.





الاستحواذ على اللقب





كان لاعبو ريال مدريد يعرفون أنه لا مجال للتخلي عن التقدم بهدف الحصة الاولى، ولذلك ضاعفوا من مجهودهم الهجومي بغية تسجيل المزيد. لم يختلف الحال عن سابقه ولكن مع ظهور أكبر للظهير الأيسر مارسيلو الأمر الذي جعل من دفاع العين يواجه الخطر من كافة الجوانب.





وبعد ربع ساعة من اللعب قضي الأمر، من كرة ركنية عكست من كروس داخل المنطقة أبعدت من الدفاع قبل تدخل راموس لكن ليس ببعيد حيث كان ماركوس لورنتي متربصا بالكرة العالية ليسددها دون تردد نحو المرمى، الهدف الثاني.





هدأت الأمور كثيراً، حيث باتت المهمة صعبة على العين للعودة في النتيجة، وهو ما جعل أطماع الريال تتواصل في المزيد، وكما كل مرة تقدم راموس لتسجيل بصمته، وهذه المرة ارتقى لوحده للركنية التي عكسها مودريتش فحولها دون مضايقة نحو المرمى، الهدف الثالث.





ولم يرد لاعبو العين أن تنتهي المباراة دون هدف للذكرى، حيث عكس كايو كرة مباشرة من الجهة اليمنى ارتقى لها الياباني شيوتاني وحولها رأسية جميلة سقطت خلف كورتوا. وفي الوقت بدل الضائع اخترق البديل فينيسويس جونيور وعندما اقترب من المرمى سدد الكرة ليحولها يحيى نادر في مرماه.



