عاجل.. "البنتاغون" يعلن توقيع أمر انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن "انسحاب بطيء ومنسق للغاية للقوات الأميركية من سوريا"، وهو قرار أثار انتقاد المشرعين الأميركيين بمن فيهم رفاقه الجمهوريون.





وقال "ترامب" عبر حسابه على "تويتر": "بحثنا وضع تنظيم داعش الإرهابي وعملنا المشترك في سوريا والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأميركية من المنطقة. ستعود للوطن بعد سنوات عديدة"، وفقا لـ"رويترز".





وأوضح الرئيس الأميركي أنه بحث مع "أردوغان" أيضاً التبادل التجاري الواسع النطاق بين الولايات المتحدة وتركيا بعد توتر علاقات العضوين بحلف شمال الأطلسي خلال الصيف.







