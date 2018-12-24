جلسات عمل مكثفة تمهيدًا لتنظيم "اسمع وتكلم 2"

امتدادًا للمؤتمر الشبابى "اسمع وتكلم1" الذى نظمه مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى والترجمة، في شهر مايو ٢٠١٨ بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، والذي استضاف شباب من خمسة عشر جامعة مصرية، يقوم مركز الأزهر العالمي بالتعاون مع كيان "شباب تحيا مصر" بعقد جلسات تحضيرية مكثفة استعدادًا لتنظيم الجولة الثانية (اسمع وتكلم2) والتى من المتوقع أن تستضيفها إحدى جامعات مصر الكبرى.





يذكر أن ٥٠٠ شاب وفتاة شاركوا فى الجولة الأولى في ورش عمل "اسمع وتكلم 1" والتي تناولت عددًا من القضايا التي تهم الشباب وتساعد فى تشكل وعيهم وفي مقدمتها (الهجرة، المواطنة، والشباب والمؤسسات الدينية، وبناء الثقة) وغيرها من ورش العمل والجلسات النقاشية التى تخاطب العقل وتدفع نحو تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم على يد علماء وأساتذة متخصصين أقيمت على مدار يوم كامل وحضرها مجموعة من رؤساء وعمداء الجامعات والشخصيات العامة.



