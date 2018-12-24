مليوني مشاهدة لاغنية فيلم "Second Act" خلال 72 ساعة (فيديو)

وقبل فترة قصيرة افتتحت النجمة الكبيرة جينفر لوبيز العرض الخاص لفيلمها الجديد Second Act بمدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وشاركت في افتتاح فيلم جينفر لوبيز الجديد، نجمته الشابة فانيسا هادجنز التي حضرت بإطلالة أنيقة من تصميمات جوتشي، برفقة صديقها الموديل الشاب أوستن باتلر.

وخلال حفلات الافتتاح وندوات الترويج للفيلم، ظهرت جينفر لوبيز بـ 10 إطلالات مختلفة جذبت لها أنظار الحاضرين على ريد كاربت حفلات الافتتاح.

فيلم Second Act تدور قصته حول عاملة كبيرة في شركة تعيد اختراع قصة حياتها بسبب مؤهلاتها، في إطار رومانسي وكوميدي، وهو من تأليف جوستين زاكهام، وإلين جولدسميث توماس وإخراج بيتر سيجال.

وتعود جينفر من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.