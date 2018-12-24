مليوني مشاهدة لاغنية فيلم "Second Act" خلال 72 ساعة (فيديو)

حققت أغنية Second Act للنجمة العالمية جينيفر لوبيزعدد مشاهدة هائل خلال 72 ساعة فقط من طرحها حيث قاربت الأغنية على تحقيق مليوني مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
فيديو كليب الأغنية خاص بالفيلم القادم لجينيفر لوبيز، وتشترك معها ابنتها الصغيرة إيمي البالغة من العمر 10 سنوات والتي استطاعت بأدائها المميز أن تشبه أمها كثيرًا فى تألقها وعبقريتها الفنية.
جينيفر لوبيز تعود من خلال فيلمها الجديد second act إلى السينما بعد غياب اقترب من الثلاثة سنوات حتي قررت العودة عبر هذا العمل التى تدور أحداثه فى إطار كوميدي رومانسي.
وبدأت النجمة جينفر لوبيز الترويج لفيلمها الجديد Second Act بحضورها لندوة إعلامية بمدينة نيويورك حضرها مجموعة من النقاد والصحفيين.
وطرحت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا والرومانسية Second Act، أول تريلر للفيلم الذي تقرر طرحه يوم 21 ديسمبر في الولايات المتحدة.
وقبل فترة قصيرة افتتحت النجمة الكبيرة جينفر لوبيز العرض الخاص لفيلمها الجديد Second Act بمدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي وجماهيري كبير.
وشاركت في افتتاح فيلم جينفر لوبيز الجديد، نجمته الشابة فانيسا هادجنز التي حضرت بإطلالة أنيقة من تصميمات جوتشي، برفقة صديقها الموديل الشاب أوستن باتلر.
وخلال حفلات الافتتاح وندوات الترويج للفيلم، ظهرت جينفر لوبيز بـ 10 إطلالات مختلفة جذبت لها أنظار الحاضرين على ريد كاربت حفلات الافتتاح.
فيلم Second Act تدور قصته حول عاملة كبيرة في شركة تعيد اختراع قصة حياتها بسبب مؤهلاتها، في إطار رومانسي وكوميدي، وهو من تأليف جوستين زاكهام، وإلين جولدسميث توماس وإخراج بيتر سيجال.
وتعود جينفر من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.
وستعيد جينفر للأذهان من خلال فيلمها الجديد Second Act، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan و wedding planner .
الجدير ذكره، أن فيلم Second Act من بطولة جينيفر لوبيز، ميلو فينتميجليا، فانيسيا هادجنز، ليا ريميني، تريت وليامز، تشارلين يي، فريدي ستروما، ديف فولي، آنالي أشفورد، ناتاشا رومانوفا ولاري ميلر.
فيلم Second Act إخراج بيتر سيجال، ومن تأليف جوستين زاكهام، وإلين جولدسميث توماس.