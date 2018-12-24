ترشيح دي زيربي لخلافة فالفيردي في برشلونة

دخل روبيرتو دي زيربي مدرب ساسولو الإيطالي دائرة المرشحين لتدريب برشلونة الإسباني خلفًا لإرنستو فالفيردي الذي قد لا يجدد عقده مع الفريق.





وولم يقدم برشلونة عرضاً للإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده والذي سينتهي يونيو المقبل ويبدو أن الفريق لا يتمسك به.





وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن برشلونة حدد بديل فالفيردي من إيطاليا وهو روبيرتو دي زيربي صاحب الـ39 عاماً مدرب ساسولو.





دي زيربي كان على بعد خطوة من التدريب في الدوري الإسباني الصيف الماضي لفريق لاس بالماس، لكنه قرر في النهاية تدريب ساسولو لخبرته بالكرة الإيطالية.





ودرب دي زيربي من قبل باليرمو وبينفينوتو بالكالشيو، لذلك قرر البقاء بالدوري الإيطالي، وكسب رهانه مع نفسه، بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع النيرو فيردي، حيث يحتل المركز الثامن بفارق 3 نقاط عن الرابع لاتسيو.







