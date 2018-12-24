وزير التعليم يعلن مواعيد توزيع التابلت وتركيب الشاشات التفاعلية



وأضاف "شوقي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن الوزارة وصل إليها بالفعل 425 ألف تابلت، وتنتظر وصول 139 ألف جهاز آخر، الإثنين، على أن يصل 150 ألف جهاز آخرين نهاية شهر ديسمبر الجاري.



وتابع الوزير، أنه سيتم توزيع باقي الأجهزة على دفعات خلال شهري يناير وفبراير، موضحا أن إجمالي عدد اجهزة التابلت التي ستوزع على طلاب الصف الاول الثانوي 713 ألف جهاز، و5000 جهاز آخر للدعم الفني.





وأكد، على أنه بالنسبة للبنية التحتية، فقد تم الانتهاء من 1500 مدرسة، وسيتم الانتهاء من تركيب الشبكات الداخلية لكافة المدارس في يناير 2019، وجار تركيب 3680 شاشاة تفاعلية، وسينتهي التركيب خلال يومين، على أن تصل 4100 شاشة آخرى في 5 يناير المقبل، و3220 شاشة آخرى في 5 فبراير المقبل، وسينتهي تركيبها وتشغيلها في فبراير.



كان وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في سبتمبر الماضي، عن المنظومة التعليمية الجديدة، والتي التحق بها 2.5 مليون طالب فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وهى مشروع لبناء جيل مصرى مختلف تماما.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع أجهزة الـ"تابلت"، على الصف الأول الثانوي في مدن القناة خلال سبعة أيام، حيث سيتم توزيع 18 ألف جهاز.