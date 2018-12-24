موقف كوميدي لمحمد صلاح مع أطفال ليفربول

فوجيء طفل مشجع لإيفرتون بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال زيارته لإحدى المدارس رفقة شيردان شاكيري وروبرتسون في احتفالات الكريسماس مع بعض الأطفال، داخل إحدى مدارس المدينة، حيث وزعوا عليهم الهدايا.





وقال طفل مشجع لإيفرتون إن البرازيلي ريتشارليسون مهاجم التوفيز أفضل من محمد صلاح، قبل أن يتفاجأ بالنجم المصري يقف خلفه ويداعبه، وهو أضفى السعادة على الأطفال.





ويواصل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بجدارة بعد فوزه على وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من البريميير ليج وخسارة مانشستر سيتي وتشيلسي.





ليفربول يبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي





وفاز ليفربول المحترف به محمد صلاح على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما سقط مانشستر سيتي في فخ الهزيمة أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1، وخسر تشيلسي أمام ليستر سيتي بهدف نظيف.





ترتيب الدوري الإنجليزي





ووصل ليفربول إلى 48 نقطة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ44 نقطة ثم توتنهام 42 نقطة بينما تشيلسي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفًا في مرمى وولفرهامبتون جعله في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا متساويًا مع هاري كين مهاجم توتنهام خلف أوباميانج نجم أرسنال المتصدر برصيد 12 هدفًا.





وساهم محمد صلاح في تسجيل 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة) وهو عدد المساهمات التهديفية الذي لا يتفوق عليه في الدوري سوى البلجيكي إدين هازارد، الذي ساهم في تسجيل 17 هدفًا هذا الموسم (سجل 8 وصنع 9).





وواصل محمد صلاح مسيرة التألق أمام الفرق الصاعدة حديثًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فسجل في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري ضد فرق صاعدة حديثًا بواقع هدف في كل مباراة.





وولفرهامبتون ضحية محمد صلاح رقم 20 في الدوري الإنجليزي





وأصبح وولفرهامبتون هو الضحية رقم 20 الذي يتمكن محمد صلاح من التسجيل في شباكه في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول لينجح النجم المصري في التسجيل ضد جميع الفرق التي واجهها في الدوري بقميص ليفربول ما عدا فريقين مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.





وحافظ ليفربول على انطلاقته التاريخية بتحقيق 48 نقطة من أول 18 جولة من الموسم، ومدد الفريق سلسلة اللاهزيمة الغير مسبوقة للنادي بالوصول إلى 19 مباراة متتالية دون هزيمة (أول 18 مباراة هذا الموسم + أخر مباراة في الموسم الماضي)، واستقبل الفريق 7 أهداف فقط بعد أول 18 جولة من الموسم محققًا الرقم الدفاعي الأفضل بعد أول 18 جولة من موسم في عهد المسابقة.





ونجح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في تحقيق الفوز على جميع الفرق البريطانية التي واجهها كمدرب لليفربول في مختلف البطولات، فأصبح وولفرهامبتون هو الفريق رقم 32 الذي يتغلب عليه كلوب من بين 32 فريقًا واجههم مع الريدز في مختلف البطولات.





وضمن نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الوصول إلى مرحلة أعياد الميلاد "الكريسماس"











