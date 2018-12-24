لورينت: التدريبات سبب تألق مع ريال مدريد
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:29 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشف ماركوس لورينتي نجم ريال مدريد أن المجهود اليومي وعدم تهاونه في التدريبات هو سبب تألقه اللافت خلال مشاركته مع ريال مدريد هذا الموسم بعد فترة طويلة من وجوده على مقاعد البدلاء.
وقال لورينتي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "تألقي؟ بسبب المجهود اليومي ولم أتهاون في التدريبات طوال الفترة الماضية ولهذا السبب نجحت في الظهور بآداء مميز بعد فترة من عدم المشاركة".
وأضاف: "دائمًا أسعى لأكون جاهزًا لكي يجدني المدرب في أي وقت وقد كان".
واختتم لورينتي: "أشكر عائلتي على منحي الكثير من النصائح وأولئك الذين يدعموني حين لا أكون في أفضل حالاتي".
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