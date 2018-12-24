خبير اقتصادي: انخفاض أعداد السائحين في قطر 25%

قال الخبير الاقتصادي، فادي عبد الرحمن، إن هناك انخفاض واضح في شركة الخطوط القطرية والأرباح التي تتبع الشركة، مشيرًا أن هناك حركة الركاب في المطارات منخفضة جدًا، كما أن هناك انخفاض في أعداد السائحين بحوالي 25%.





وأضاف عبد الرحمن، في لقاء مع الإعلامي حسن فودة، عبر النشرة الإخبارية لقناة الغد، أن هناك مشاكل اقتصادية وفي كافة أوجه الحياة الاقتصادية في قطر، مشيرًا أن الوضع سيزداد سوءًا إذا لم تقوم قطر بحلول عاجلة في شأن المقاطعة مع الدول العربية المختلفة.





وأوضح أن الاقتصاد القطري غير ضخم ويعتمد معظمه على الغاز الطبيعي ، مشيرًا إلى أن فشل خطط إنعاش السياحة في قطر بسبب المقاطعة العربية.





وتعرض القطاع السياحي القطري لخسائر فادحة أدت إلى إفلاس العديد من الشركات العاملة فيه، حيث لم تتجاوز أعداد السائحين الوافدين للبلاد 1.47 مليون سائح مقارنة مع 1.94 مليون في 2017.



