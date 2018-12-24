مركز شباب الخارجة: التعادل مع بني مزار جيد
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:12 ص
سالم خليل
Advertisements
Advertisements
قال حمدي الألفي عضو مجلس إدارة مركز شباب الخارجة أن الدور الثاني من منافسات دوري القسم الثالث، سيكون صعب على جميع الاندية لقوة المنافسة.
وعن تعادل فريقه الأخير أمام بني مزار أوضح أن
الخارجة لعب على الفوز والحصول على نقاط اللقاء، لكن جاء التعادل مرضيًا للجهاز
الفني واللاعبين والإدارة.
وأضاف أن الفريق يشعر بروح جديده مع المدير الفني
أيمن مسلم، وأن مجلس الإدارة لم يقصر مع الفريق موضحا أن اللاعبين حصلوا على
مستحاقاتهم دون تأخير.
المزيد عن: مركز شباب الخارجة حمدي مسلم حمدي الالفي بني مزار
Advertisements