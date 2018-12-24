مركز شباب الخارجة: التعادل مع بني مزار جيد

قال حمدي الألفي عضو مجلس إدارة مركز شباب الخارجة أن الدور الثاني من منافسات دوري القسم الثالث، سيكون صعب على جميع الاندية لقوة المنافسة.

وعن تعادل فريقه الأخير أمام بني مزار أوضح أن الخارجة لعب على الفوز والحصول على نقاط اللقاء، لكن جاء التعادل مرضيًا للجهاز الفني واللاعبين والإدارة.

وأضاف أن الفريق يشعر بروح جديده مع المدير الفني أيمن مسلم، وأن مجلس الإدارة لم يقصر مع الفريق موضحا أن اللاعبين حصلوا على مستحاقاتهم دون تأخير.