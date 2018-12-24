ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مركز شباب الخارجة: التعادل مع بني مزار جيد

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:12 ص
مركز شباب الخارجة: التعادل مع بني مزار جيد
حمدي الألفي
طباعة
Advertisements
سالم خليل
 
Advertisements

قال حمدي الألفي عضو مجلس إدارة مركز شباب الخارجة أن الدور الثاني من منافسات دوري القسم الثالث، سيكون صعب على جميع الاندية لقوة المنافسة.

 

وعن تعادل فريقه الأخير أمام بني مزار أوضح أن الخارجة لعب على الفوز والحصول على نقاط اللقاء، لكن جاء التعادل مرضيًا للجهاز الفني واللاعبين والإدارة.

 

وأضاف أن الفريق يشعر بروح جديده مع المدير الفني أيمن مسلم، وأن مجلس الإدارة لم يقصر مع الفريق موضحا أن اللاعبين حصلوا على مستحاقاتهم دون تأخير.

 

المزيد عن: مركز شباب الخارجة حمدي مسلم حمدي الالفي بني مزار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
x
19:00
الجيش الملكي