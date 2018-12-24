عاجل.. عمرو أديب يكشف عن مشروع ضخم تقوم به مصر: "شيء مذهل" (فيديو)



وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن كل منطقة صناعية في مصر بها أكثر من 300 مصنع، وأعلن أنه سيعرض قصة الـ13 منطقة صناعية في مصر على مدار 13 يومًا، وكل يوم سوف يقدم محافظة جديدة.



وأكد أنه عندما قرر أن يذيع ملخصًا عن المناطق الصناعية، كان مدته ربع ساعة، متابعا: "البطالة بتتآكل في مصر، وبنشغل شبابنا"، مشددا على ضرورة أن يبحث الشباب عن الفرص التي توفرها الدولة لهم.



وتابع: "المصريين لازم يفخروا ببلدهم.. مصر بلد بها أمل كبير، ومفيش محافظة في مصر مفيهاش شغل.. أينما كنت في مصر عندك فرصة عمل حلال".



وشدد على أن ما حدث "شىء مبهر ومذهل، وعمل جبار"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي سيفتتح تلك المناطق الصناعية قريبًا، مضيفا: "تسلم إيد اللي بنى، ودي مبادرة جبارة من الدولة المصرية".



وأكد: "كنا بنعيط على 1000 مصنع مقفول.. عندنا أكتر من 4 آلاف مصنع"، متسائلا: "مصر دولة تبني 4 آلاف مصنع، هل سنحتاج شىء آخر؟"، مؤكدا أن تلك المصانع تصنع الأمل في نفوس المصريين، منوهًا بأنه لا يمكن أن يتحدث الصعيد مرة أخرى أنه مهمل صناعيًا.



وعرض "أديب"، تقرير مصور بعنوان "شباب الصناعة شباب العمل" يرصد تفاصيل الـ13 منطقة صناعية في مصر، وما تحتويه من فرص استثمارية، وآراء المواطنين وأصحاب المصانع، في مناطق مثل مدينة بدر، ومحافظة بورسعيد.



وأشاد المواطنين بما يحدث من مشاريع في هذه المناطق، وأكد بعضهم أنه عائد من ليبيا، ولم يجدوا عمل، ولكنهم وجدوا فرص عمل في هذه المناطق.

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن مصر أنشأت 12 منطقة صناعية في 13 محافظة، تضم 4500 مصنع، مشيدًا بما تقدمه مصر لشبابها معقبا: "مصر الدولة النامية تقدم لشبابها المصنع تسليم مفتاح".