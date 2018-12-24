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واين روني يكشف سبب إقالة جوزيه مورينيو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 04:41 ص
واين روني يكشف سبب إقالة جوزيه مورينيو
روني ومورينيو
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشف واين روني نجم دي سي يونايتد الأمريكي عن أن علاقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع لاعبي مانشستر يونايتد كانت السبب في سوء النتائج وإقالته من تدريب الفريق.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "علاقة مورينيو مع اللاعبين في آخر سنة لم تكن جيدة وأعتقد أن هذه المفاجأة الوحيدة التي علمتها".

وأضاف: "عندما تترك لاعبًا خارج المباراة دون توضيح له سبب ذلك فإن الأمر يجعل اللاعب يفكر لذلك كان يجب على المدرب أن يخبر لاعبيه لماذا هم مستبعدون لكن اللاعبين لم يحصلوا على إجابة".

وتابع: "أعتقد أن أصعب شيء على أي لاعب ألا يعلم لماذا لا يشارك مع فريقه ولذلك اللاعبون لم يكونوا سعداء مع مورينيو".

وأردف: "مورينيو لم يكن يخبرني بالأشياء التي يجب أن أفعلها أو أتوقف عنها حتى أتحسن خلال الموسم الذي قضيته معه".

واختتم روني: "إبراهيموفيتش عندما جاء إلى اليونايتد نجح في التسجيل والتألق وأنا لم أكن في مستواي لذلك استقريت على الرحيل من الفريق".

المزيد عن: واين روني مورينيو جوزيه مورينيو الدوري الانجليزي
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