احتمالات مجموعة الأهلي والإسماعيلي المتوقعة في دوري أبطال إفريقيا

نجح النادي الأهلي في التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه أمام فريق جيما الأثيوبي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بدور ال32.





وصعد أيضا نادي الاسماعيلي إلي نفس الدور من دوري أبطال أفريقيا، بعد إنتصاره أمام نادي القطن الكاميروني بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وأعلن الإتحاد الأفريقي عن تصنيف الأندية في قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء كالتالي:-





‏المستوى الأول: الوداد البيضاوي المغربي - الترجي التونسي - الأهلي المصري - مازيمبي الكونغولي.





‏ المستوي الثاني: صن داونز الجنوب افريقي - فيتا كلوب الكونغولي - حوريا كوناكري الغيني - الإفريقي التونسي.





‏المستوي الثالث: أسيك أبيدجان الايفواري - اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي - بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي - شباب الساورة الجزائري.





المستوي الرابع: شباب القسطنيطينة الجزائري - لوبي ستارز النيجيري - الإسماعيلي المصري - سيمبا التنزاني.





ويمكن للقرعة أن تسفر للنادي الأهلي عن مجموعة نارية، في حالة وقوعه مع الثلاثي "صن داونز الجنوب أو فيتا كلوب الكونغولي (وصيف الكونفيدرالية) - أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي - الإسماعيلي".





وفي حالة أن أسفرت القرعة عن تواجد الأهلي مع مجموعة سهلة وفي المتناول مع "حوريا كوناكري الغيني - بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي - لوبي ستارز النيجيري".





وسيقع النادي الإسماعيلي مع أندية قوية لا محالة، بسبب وجوده في المستوي الرابع، ولكنه المجموعة الأقل صعوبة للدراويش في المستوي الاول مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، وفي المستوي الثاني مع حوريا كوناكري الغيني، وفي المستوي الثالث مع بلاتينيوم الزيمبابوي، ولكن من الممكن أن تسفر القرعة عن مجموعة نارية بتواجده مع الثلاثي "الترجي التونسي (بطل أفريقيا) او الأهلي المصري (وصيف أفريقيا) – صن داونز الجنوب أفريقي - أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي".









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