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عاجل من وزارة الكهرباء بشأن زيادة الأسعار

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:50 ص
عاجل من وزارة الكهرباء بشأن زيادة الأسعار
أيمن حمزة
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أمنية فوزي
 
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نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أي زيادة في الأسعار قبل 1 يوليو 2019.

وقال "حمزة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الأحد: "الحديث عن زيادة الأسعار الآن شائعات مغرضة معروف مصدرها".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن قرار زيادة الأسعار مُحدد منذ 2014 وفقا لخطة زمنية مع دخول محطات كهرباء جديدة.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، أنه حال وجود زيادة في الأسعار أو تحريك للأسعار يقوم الوزير بالإعلان عن ذلك بمؤتمر صحفي بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن ما يتردد حول إلغاء شرائح إستهلاك الكهرباء أمر غير مطروح، ونفي ما تردد عن إلغاء الدعم نهائيًا في خطة الكهرباء التى تنتهى في 2022.

وتابع، أنه سيظل هناك دعم لمحدودي الدخل أو قليلي استهلاك الكهرباء، وسيظل هناك دعم تبادلي بمعنى أن يتم رفع الأسعار على المواطنين كثيفي الإستهلاك للكهرباء، وتوجيه للفئات الأقل إستهلاكًا للكهرباء.

وأوضح أنه في الوقت الحالي، جميع استخدامات المنازل حتى 1000 كيلو وات مازالت تتمتع بالدعم، وفي الإستهلاك 1000 كيلو يتمتع بدعم نحو 18%، بينما من يزيد إستهلاكه عن 1000 كيلو وات يتم رفع الدعم عنه نهائيًا، مشددًا على أنه كلما زاد إستهلاك الكهرباء كلما قل الدعم المقدم والعكس.

ونوه إلى أن الكهرباء جزء أساسي من أي تنمية تحدث، معقبًا: "معندناش استعداد نرجع خطوة وراء عما وصلنا له في الكهرباء، حيث أن هناك احتياطي جيد، وخطة واضحة للتدرج في تحريك الأسعار مع مراعاة محدودي ومتوسطى الدخل".

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