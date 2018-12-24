نبروه يتعاقد مع مهاجم أي صقل

نجح مجلس إدارة نادي نبروه الرياضي برئاسة أحمد المسيري في إتمام التعاقد رسميًا مع هشام رياض مهاجم فريق أبي صقل السيناوي، لمده ثلاثة سنوات ونصف في حضور نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد أبوضحى.

ولعب رياض في أندية بتروجت والإسماعيلي ونجوم المستقبل، ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بدايه من الاسبوع القادم.

وقال هشام رياض إن اللعب لنادي نبروه شرف كبير لكونه أحد أندية القمة في القسم الثالث وأنه يسعى لتحقيق الصعود مع فريق نبروة الي القسم الثاني .

ويعد هشام رياض شقيق إسلام رياض لاعب نبروه الحالي.